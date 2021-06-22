Влюбленные встречалась еще со времени средней школы. Сейчас Морису 95 лет, а Салли 93 года. В 1945 году они поженились и забронировали номер для медового месяца в отеле "Hotel Tudor", который сейчас известен как "Westgate New York Grand Central".

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Пара вспомнила, что это было незабываемое путешествие. "Мы оба были поражены прекрасным отношением к нам", – отметили Морис и Салли.



Салли и Морис / Фото Westgate New York Grand Central

Хотя в 2020 году пандемия COVID-19 заставила супругов провести свой 75-летний юбилей дома, однако отель пригласил их обратно, как первых гостей. Также супругам пообещали начальную стоимость их номера – 6,25 доллара за ночь, если в последующие годы они захотят вернуться в отель и праздновать там свои годовщины.



Westgate New York Grand Central / Фото Westgate Resorts

В честь длительной истории любви Мориса и Салли, "Westgate New York Grand Central" предложил дополнительным 20 людям возможность забронировать номер "Люкс" с такой же цене – 6,25 доллара за ночь.

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Кроме этого, будет еще главный приз – бесплатное пребывание вместе с курортным кредитом в 200 долларов. Для этого нужно лишь загрузить любимую памятную фотографию с отпуска, добавив к ней короткую историю.