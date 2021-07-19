На видео, которое опубликовала семья, видно, что Брукс начал плакать, когда девочку от него забрали. "Ты хочешь, чтобы она вернулась? Хорошо-хорошо", — сообщила мама.

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Как только сестру вернули, улыбка Брукса вернулась и он с любовью смотрел на девочку.

"Это было действительно сладко, он уже так ее любит. Нас покорила его реакция", — добавила мама.

В социальных сетях видео активно начало распространяться и под ним люди оставляли свои комментарии:

"Моя мама прислала мне этот ролик и написала, что лучше бы я так отреагировал на рождение младшей сестры. А я убежал и начал кричать".

"Вот так выглядит искренняя и чистая любовь".

"Видео буквально тронуло все струны моей души. Пойду напишу своему старшему брату".

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Смотрите видео: как мальчик отреагировал на сестру