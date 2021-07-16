Благодаря специальным очкам, малыш наконец смог разглядеть все вокруг, включая своих родителей. Видео с реакцией мальчика активно комментировали и распространяли пользователи социальных сетей.
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Благодаря большой активности, видео на сайте Reddit набрало более 60 тысяч лайков и 1 миллион комментариев.
Как комментировали люди:
- "Это очень трогательно! Однако мне все еще интересно, как врачи понимают, какой именно минус у ребенка".
- "Эта реакция бесценна. Я влюблена в его улыбку!".
- Мне нравится переход малыша от "О, нет, нет, скорее уберите это от меня" до "Ого, вау, это что, мои руки?"."
- "Он похож на черепашку-ниндзя. Очаровательный малыш, надеюсь, он будет счастлив".
- "Обожаю такие видео, они напоминают о том, что действительно стоит ценить в жизни".
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