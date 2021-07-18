Когда 4-летний младший брат хотел начать детскую истерику и расплакаться, старший мальчик решил помочь.

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Он попросил сделать глубокий вдох и выдох и повторять за ним. Когда малыш успокоился, старший похвалил его и похлопал по плечу.

В комментариях люди были поражены таким поступком ребенка:

• "Этот ребенок по интеллекту на много миль впереди. Это потрясающе".

• "Мне 32 года, и я не уверен, что смогу так круто справиться со стрессовым состоянием".

• "Мне хочется думать, что я неплохой отец, но я годами пытался научить этому своего 7-летнего сына. Нет никаких шансов, что он сможет успокоить так младшего ребенка".

• "Какой хороший старший брат. Мои старшие братья и сестры применяли совсем другие методы. В основном они кричали, и это было неэффективно".

• "Я расплакался, смотря видео, это было так мило".

Смотрите видео: как старший брат успокаивал младшего