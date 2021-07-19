На відео, яке опублікувала сім'я, видно, що Брукс почав плакати, коли дівчинку від нього забрали. "Ти хочеш, щоб вона повернулася? Добре-добре", – повідомила мама.

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Як тільки сестру повернули, посмішка Брукса повернулася й він з любов'ю дивився на дівчинку.

"Це було справді солодко, він уже так її любить. Нас підкорила його реакція", – додала мама.

У соціальних мережах відео активно почало поширюватися й під ним люди залишали свої коментарі:

"Моя мама прислала мені цей ролик і написала, що краще б я так відреагував на народження молодшої сестри. А я втік і почав кричати".

"Ось так виглядає щира і чиста любов".

"Відео буквально зворушило всі струни моєї душі. Піду напишу своєму старшому братові".

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Дивіться відео: як хлопчик відреагував на сестру