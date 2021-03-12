Часто родители пугаются и не знают, что делать, когда их малыш начинает капризничать и плакать. Чтобы родители не паниковала, следует знать несколько советов, которые помогут успокоить ребенка.

• Пеленание

Пеленая малыша, который плачет, это что-то вроде возвращения его в утробу матери. Конечно, при пеленании следует напевать какую-то приятную мелодию.

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• Живот к животу

Если малыш все никак не может успокоится, маме стоит лечь рядом и прижать ребенка к груди или к животу. Ощущение теплого тела мамы мигом успокоит ребенка.



Родители и дети / Фото FirstCry Parenting

• Изменение положения

Как правило мы убаюкиваем ребенка лицом вверх, однако такой метод не всегда действенный. Маме можно попробовать держать малыша лицом вниз, рукой поддерживая его под животом, а его голову положи на свое предплечье. Давление на живот ребенка поможет малышу избавиться от газов.

• Массаж

Волшебная успокаивающая сила маминого прикосновения может успокоить малыша. Кроме того, большинство детей любят телесный контакт. Если у малыша газики, просто помассируйте ему животик по часовой стрелке или выполни его ножками упражнение "велосипед", чтобы снять давление.



Массаж малышу / Фото Malaak

• "Белый шум"

"Белый шум" – ровный шум без перепадов частоты и громкости. Такие звуки могут помочь твоему ребенку почувствовать, что он вернулся в утробу матери, где было много фонового шума. Чтобы воспроизвести эти звуки можно включить вентилятор или поставить колыбель рядом с посудомоечной машиной.

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• Движение

Находясь в утробе матери, ребенок привык к большому количеству движения, поэтому, чтобы успокоить малыша, можно взять его на руки и пройтись. От такого ребенок вполне может заснуть. Также можно посадить малыша в качалку или положить в успокоительное кресло.