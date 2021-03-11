Часто застенчивые дети и интроверты переживают при общении не из-за неуверенности в себе, а потому, что чувствуют себя комфортнее в спокойной обстановке. Как этого достичь – читайте в материале.

Изменить способ общения

Большой ошибкой родителей является момент, когда они говорят о ребенке в присутствии него самого неприятные вещи. В таком случае, ребенок начинает считать, что с ним что-то не так, что им недовольны.

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Важно признавать чувства ребенка, ведь он не всегда так себя чувствует. Когда ребенку станет комфортнее, он снова станет общительным.

Быть открытыми к разговору

Если родители будут наблюдать за ребенком, то смогут понять, что именно побудило его замкнуться. Диалог с малышом поможет лучше понять его чувства. Таким образом в следующий раз мама и папа уже будут знать, каких ситуаций лучше избегать. Например, если ребенок стесняется здороваться с кем-то, предложите ему просто улыбаться в ответ.



Застенчивый ребенок / Фото Mom.com

Тренировать навыки общения

У маленьких детей плохо развиты навыки общения и взаимодействия с другими детьми. Чтобы помочь им в этом, родители должны всегда практиковаться с ними, демонстрируя различные жизненные ситуации. Если вы будете рассматривать различные ситуации, с которыми может столкнуться ребенок, то ему будет значительно легче дружить и знакомиться с другими детьми.

Планировать заранее

Заранее планируйте встречу детской компании. Обсудите с ребенком все, что может с ним случиться, поддержите его. Если же он растерялся, помогите ему сделать все правильно: говорите спокойно и без агрессии.



Говорите без агрессии / Фото The Spoke

Часто родители устраивают шумные праздники для малышей. Если вас пригласили на день рождения, где будет много детей, то придите пораньше, пока не собрались все. Ребенку легче будет адаптироваться, если он не сразу попадет в большую детскую компанию.

Поддерживать ребенка

Застенчивые дети также очень положительно реагируют на одобрение. Так вы будете повышать ребенку уверенность в себе. Никогда не предлагайте ребенку какое-то вознаграждение за общение со сверстниками, он может подумать, что это настолько плохо, что ему предлагают поощрения.

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Лучшим решением будет поддержать и похвалить ребенка за все положительные действия в компании. Так он будет чувствовать себя комфортнее в кругу друзей.