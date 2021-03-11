Чтобы ребенок вырос счастливым и самодостаточным человеком, родителям важно помнить и понимать, что они говорят малышу.

Оставь меня в покое

Это также может звучать, как "отстань" или "не мешай". Если эти фразы произносятся слишком часто, у ребенка формируется соответствующая модель отношений.

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Например, чувствительный ребенок буквально может понять так: "Я – препятствие, мной не дорожат". Как следствие, скрытая обида и стремление взять реванш, доказать свою значимость.

Ты такой

"Ленивый", "капризный", "глупый". Ярлык, который родители ребенка повесили в детстве, влияет на формирование его характера. Особенно, если это ежедневно повторять.



Вредные фразы / Фото Cranium Academy

Не плачь

Это одна из наиболее употребляемых родительских фраз. Произнося ее, мама или папа дают понять ребенку, что его чувства (или ситуация, через который он плачет) – незначительная и не достойная внимания. Гораздо лучше будет, если родители успокоят ребенка, ведь это продемонстрирует, что его чувства понимают и принимают.

Почему ты не можешь быть как

"Брат", "сестра", "соседский мальчик". Подобные сравнения опасны не только тем, что рожают в сердце ребенка жгучую обиду и ревность, но и тем, что толку от них никакого. Из чувства сопротивления ребенок не будет делать того, чего от него хотят.

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Молодец

Казалось бы, что может быть плохого в похвале? Однако при частом употреблении этой фразы ее значение обесценивается. На подсознательном уровне ребенок перестает замечать эту фразу. Чтобы этого избежать, следует каждый раз поощрять малыша разными словами, в зависимости от ситуации.