Образы и ощущение ненужности: какие фразы родителей разрушают будущее ребенка
Чтобы ребенок вырос счастливым и самодостаточным человеком, родителям важно помнить и понимать, что они говорят малышу.
Источник:Мой ребенок
Оставь меня в покое
Это также может звучать, как "отстань" или "не мешай". Если эти фразы произносятся слишком часто, у ребенка формируется соответствующая модель отношений.
Интересно Застенчивый ребенок: как помочь малышу преодолеть замкнутость
Например, чувствительный ребенок буквально может понять так: "Я – препятствие, мной не дорожат". Как следствие, скрытая обида и стремление взять реванш, доказать свою значимость.
Ты такой
"Ленивый", "капризный", "глупый". Ярлык, который родители ребенка повесили в детстве, влияет на формирование его характера. Особенно, если это ежедневно повторять.
Вредные фразы / Фото Cranium Academy
Не плачь
Это одна из наиболее употребляемых родительских фраз. Произнося ее, мама или папа дают понять ребенку, что его чувства (или ситуация, через который он плачет) – незначительная и не достойная внимания. Гораздо лучше будет, если родители успокоят ребенка, ведь это продемонстрирует, что его чувства понимают и принимают.
Почему ты не можешь быть как
"Брат", "сестра", "соседский мальчик". Подобные сравнения опасны не только тем, что рожают в сердце ребенка жгучую обиду и ревность, но и тем, что толку от них никакого. Из чувства сопротивления ребенок не будет делать того, чего от него хотят.
Важно Практики позитивного воспитания: советы психолога, как скорректировать плохое поведение детей
Молодец
Казалось бы, что может быть плохого в похвале? Однако при частом употреблении этой фразы ее значение обесценивается. На подсознательном уровне ребенок перестает замечать эту фразу. Чтобы этого избежать, следует каждый раз поощрять малыша разными словами, в зависимости от ситуации.
Поделиться новостью