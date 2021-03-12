Часто батьки лякаються й не знають, що робити, коли їх малюк починає капризувати та плакати. Аби батьки не панікувала, варто знати декілька порад, які допоможуть заспокоїти дитину.

• Сповивання

Сповиваючи малюка, який плаче, це щось схоже на повернення до утроби матері. Звісно, при сповиванні слід наспівувати якусь приємну мелодію.

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• Живіт до живота

Якщо малюк все ніяк не може заспокоїться, мамі варто лягти поруч і притиснути дитину до грудей або до живота. Відчуття теплого тіла мами миттю заспокоїть дитину.



Батьки й діти / Фото FirstCry Parenting

• Зміна положення

Як правило ми заколисуємо дитину обличчям догори, проте такий метод не завжди дієвий. Мамі можна спробувати тримати малюка обличчям вниз, рукою підтримуючи його під животиком, а його голову поклади на своє передпліччя. Тиск на живіт дитини допоможе малюку позбутися від газів.

• Масаж

Чарівна заспокійлива сила маминого дотику може заспокоїти малюка. Крім того, більшість дітей люблять тілесний контакт. Якщо у малюка газики, то просто помасажуйте йому животик за годинниковою стрілкою або виконай його ніжками вправу "велосипед", щоб зняти тиск.



Масаж малюкові / Фото Malaak​

• "Білий шум"

"Білий шум" — рівний шум без перепадів частоти й гучності. Такі звуки зможуть допомогти твоїй дитині відчути, що він повернувся в утробу матері, де було багато фонового шуму. Щоб відтворити ці звуки, можна увімкнути вентилятор або поставити колиску поряд з посудомийною машиною.

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• Рух

Перебуваючи в утробі матері, дитина звикла до великої кількості руху, тому, щоб заспокоїти малюка, можна взяти його на руки й пройтися. Від такого дитина цілком може заснути. Також можна посадити малюка в його гойдалку або покласти в заспокійливе крісло.