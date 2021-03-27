Учительница из Нью-Гемпшира стала одной из самых старших женщин в США, которые родили ребенка. Барбара Хиггинс решилась на роды в возрасте 57 лет.

В 2016 году Барбара Хиггинс и ее муж Кенни Банжофф пережили трагедию: их младшая дочь Молли в возрасте 13 лет умерла через недиагностированную опухоль мозга.

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После смерти девочки супруги решили, что они хотят третьего ребенка. Для этого в Бостоне они нашли клинику экстракорпорального оплодотворения (ЭКО – 24 канал) для женщин, которые старше 50 лет.

ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение (или искусственное оплодотворение), осуществляемое под контролем специалистов вне организма женщины. Процедура является эффективным способом лечения бесплодия и относится к группе вспомогательных репродуктивных технологий.

Беременность Барбары Хиггинс прошла легко. Женщина это объяснила тем, что у нее хорошие гены и она ведет здоровый образ жизни. Все 9 месяцев она оставалась активной, занималась кроссфитом и силовыми тренировками.

"Джек здесь, и у этого маленького мальчика впереди целая жизнь. Я не знаю, какой я буду через 10 лет, но какими вы будете через 10 лет? Никто не рожает ребенка и не знает с уверенностью, что сможет увидеть, как этот ребенок вырастет", – ответила Барбара Хиггинс критикам, которые осуждали ее за беременность в 57 лет.

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Женщина надеется, что ее история вселит надежду в женщин, которые пытаются забеременеть, и доказывает, что возраст – это действительно просто число. Главное – на сколько лет вы себя чувствуете.