Когда 27-летняя Лора Хаф рожала близнецов, то знала от врачей, что ее дочь Неви, которая родилась с весом 652 грамм, может не выжить. Однако произошло все наоборот, ведь для специализированного ухода забрали ее брата-близнеца Луи, который весил 1,5 килограм. После воссоединения через 2 недели малыши обнялись и держались за руки.

Неви и Луи родились после экстренного кесарева сечения на 30-й неделе беременности в Женской больницы Ливерпуля 8 марта 2021 года.

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Лора Хаф рожала впервые и она была напугана. Ведь врачи предупредили, что последние несколько недель беременности ее дочь может не продержаться.

У Неви был обратный кровоток и она не получала достаточного количества питательных веществ, но, несмотря на то, что ребенок был "таким крошечным", он не нуждалась в кислородной поддержке.

Она невероятная. Врачи сказали, что никогда не видели столь маленького ребенка, который не нуждалась бы помощи,

– сообщила мама Лора Хаф.

Однако осложнения обнаружили у новорожденного сына Луи, ведь у мальчика перестали работать легкие. Врачам пришлось ухаживать за близнецами в разных отделениях.

"Было ужасно, когда их разлучили при рождении, но я плакала от радости, когда они снова оказались вместе. Они обнимали друг друга ножками и обнимались, в какой-то момент даже держались за ручки. Они были такими милыми", – сообщила Лора Хаф.



Воссоединения Неви и Луи / Фото BBC

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Врачи надеются, что близнецы с мамой смогут поехать домой уже через месяц. "Они невероятны. Они так сильны. Я очень горжусь этим", – добавила мать.