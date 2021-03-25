В 2011 году сотрудница банка Юко Такамацу оказалась среди пропавших без вести. Причиной стало мощное цунами, которое тогда полностью уничтожило японский поселок Онагава. Однако муж Юко не теряет надежды и до сих пор ведет поиски, чтобы найти ее остатки.

После стихийного бедствия, которое пронеслось поселком Онагава, Ясуо Такамацу начал поиски своей жены Юко с суши: на берегу, где она исчезла, вдоль пляжей Онагава, в лесах и горах.

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Однако в 2013 году мужчина решил выйти в море. Чтобы осуществлять поиски остатков жены без посторонней помощи, Ясуо даже научился дайвинга.



Ясуо Такамацу / Фото BBC

Начиная с 2014 года мужчина еженедельно погружается в океан. "Я всегда думал, что она может быть где-то рядом", – добавил Ясуо Такамацу. За много лет поисков мужчина нашел множество артефактов катастрофы, однако ничего из вещей его жены. Он заверил, что будет искать Юко, пока его тело двигается.

В последнем текстовом сообщении она мне написала: "Ты в порядке? Я хочу домой". Я уверен, что она все еще хочет вернуться домой,

– сообщил Ясуо Такамацу.

Кроме погружений, раз в месяц Такамацу присоединяется к инициативе местной власти, которая ищет остатки и вещи пропавших. "Шрамы города в значительной степени зажили, но исцеление сердец людей требует времени", – добавил Ясуо Такамацу.

Что известно о трагедии

В Японии 11 марта 2011 года на глубине 24 километра произошло землетрясение магнитудой 8,9 баллов. Вследствие этого на побережье главного японского острова Хонсю обрушилось цунами высотой около 10 метров.

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Цунами, которое налетело на побережье острова Хонсю, смывало все на своем пути. Волна снесла участок скоростной эстакады, на которой в это время находились десятки людей и автомобилей. В префектуре Фукусима разрушило дамбу. Огромный поток воды смыл жилые дома и полностью затопил взлетно-посадочную полосу в аэропорту города Сендай.

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Кроме этого, на побережье исчезли два пассажирских поезда, которых так и не дождались на месте прибытия. Судно с сотней пассажиров на борту унесло в океан, а еще много выбросило на берег. Во многих местах возникли пожары. Горели промышленные предприятия и жилые дома.