Кэти Бузер зачитывает для учеников специальные аффирмации – короткие фразы, создающие положительный психологический настрой. Ученики повторяют за учителем и это помогает им чувствовать себя спокойнее и увереннее. Особенно перед тестированием или важным экзаменом.

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Обычно урок начинается с таких фраз: "Я верю в себя", "Я верю, что смогу", "Я считаю, что я классный". Благодаря поддержке учительницы и ежедневным аффирмациям, ученики почти не волнуются, когда слышат о начале теста.

Я могу быть лидером, но хочу, чтобы они были лидерами. Эти дети – наше будущее,

– пояснила Кэти Бузер.

Также ученики Кэти каждое утро заполняют дневники, в которых пишут благодарность и свои положительные качества. Учительница считает, что подобные действия отлично поднимают настроение и задают тон на весь день.

Однако школьники не всегда говорят только о позитивных вещах. У них есть возможность доверить учителю свои проблемы, если они захотят.

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Родители, чьи дети учились у Кэти Бузер говорят, что они даже через несколько лет вспоминают фразы, которые повторяли на уроках. Это помогло детям справиться с тяжелыми задачами.