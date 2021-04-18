День в семье начался с того, что дочери решили самостоятельно выбрать родителям одежду. Часть мужского гардероба оказалась на маме, а женская – на папе, однако отказываться нельзя.

Интересно 3-летняя девочка помогла маме изменить цвет волос: курьезное видео

Девочкам показалось, что образ не очень завершен, поэтому стоит его дополнить макияжем. Ханне дети нарисовали толстые черные брови, губы и сделали женщине нечто похожее на бороду. Джеймс же имел узор на лице и красную помаду.



Как дети одели родителей / Фото Facebook Hannah Simonson

Далее семья решила позавтракать в месте, которое выбрали дети, – "Макдоналдс". После еды они заставили родителей дурачиться на стоянке для машин.

Ханна рассказала, что самой неприятной частью дня стал поход в парк. Ведь все посетители смотрели на них и считали странными.

Читайте также Невеста упала во время свадебного танца: какая была неожиданная реакция жениха – видео

Как результат, семья решила, что повторит этот эксперимент. Несмотря на смущение, это было весело и они прекрасно провела время вместе.