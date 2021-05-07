Кеті Бузер зачитує для учнів спеціальні афірмації – короткі фрази, що створюють позитивний психологічний настрій. Учні повторюють за вчителькою й це допомагає їм відчувати себе спокійніше та впевненіше. Особливо перед тестуванням або важливим іспитом.

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Зазвичай урок починається з таких фраз: "Я вірю в себе", "Я вірю, що зможу", "Я вважаю, що я класний". Завдяки підтримці вчительки та щоденним афірмаціям, учні майже не хвилюються, коли чують про початок тесту.

Я можу бути лідером, але хочу, щоб вони були лідерами. Ці діти – наше майбутнє,

– пояснила Кеті Бузер.

Також учні Кеті щоранку заповнюють щоденники, в яких пишуть подяку та свої позитивні якості. Вчителька вважає, що подібні дії відмінно підіймають настрій і задають тон на весь день.

Проте школярі не завжди говорять тільки про позитивні речі. У них є можливість довірити вчителеві свої проблеми, якщо вони захочуть.

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Батьки, чиї діти вчилися у Кеті Бузер кажуть, що вони навіть через кілька років згадують фрази, які повторювали на уроках. Це допомогло дітям впоратися з важчими завданнями.