Взяв с собой ноутбук, Гаррет отправился в зоопарк Вудленд-Парк. Мужчина решил провести онлайн-экскурсию для 28 своих воспитанников.

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Держа компьютер так, чтобы детям было видно животных, воспитатель рассказал детям об обитателях зоопарка: пингвинах, носорогах, тапирах, орангутангах. Кроме этого, Гаррет ставил детям вопросы о животных и не забыл узнать их мнение об онлайн-урок.

Все его воспитанники были в восторге от виртуального похода в зоопарк. Конечно, настоящий подарил бы им гораздо больше впечатлений, но из-за пандемии COVID-19 дети пока не могут увидеть животных собственными глазами.

Однако не только у детей остались приятные впечатления после экскурсии. Творческий подход воспитателя к занятиям покорил сердца тысяч родителей, которые посмотрели видео Гаррета в социальных сетях. "Это невероятно! Желаю всем детям таких же прекрасных воспитателей, которые любят свою работу". "Жаль, что дети не могут увидеть все это вживую. Но то, что вы сделали, очень ценно и заслуживает уважения".

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Смотрите видео: как Гаррет проводил экскурсию