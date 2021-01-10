Художница Soosh в своих работах передает, насколько очаровательными могут быть отношения папы и дочки. Ее иллюстрации изображают связь между отцом и его маленькой девочкой.

Каждая иллюстрация невероятная – от игры в настольные игры и кукольный театр к преследованию монстров перед сном. Об этом рассказали в издании The Huffington Post.

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Художница вспомнила, что всегда хотела иметь нежные отношения с отцом, но он не знал, как показать свою любовь, поэтому большую часть времени был отдаленным и холодным.

Я наблюдала за другими родителями с их дочерьми и любила каждый нежный момент, который они проводили вместе. Думаю, я нарисовал то, чего мне не хватало и очень хотелось. А именно почувствовать себя любимой и под защитой своего великого отца,

– вспомнила Soosh.

Она также надеется, что в ее рисунках родители увидят, насколько они важны в жизни своих детей и смогут показать свою любовь и привязанность. "Я также хочу сказать, что настоящая сила проявляется через любовь и нежность", – добавила Soosh.

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Смотрите фото рисунков художницы Soosh: