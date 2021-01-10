Художниця Soosh у своїх роботах передає, наскільки чарівними можуть бути стосунки тата і доньки. Її ілюстрації зображують зв'язок між батьком і його маленькою дівчинкою.

Кожна ілюстрація неймовірна – від гри в настільні ігри та ляльковий театр до переслідування монстрів перед сном. Про це розповіли у виданні The Huffington Post.

Цікаво Діти порівняли батьків із собою в їх молодому віці: курйозні фото

Художниця пригадала, що завжди хотіла мати ніжні стосунки з батьком, але він не знав, як показати свою любов, тому більшу частину часу був віддаленим і холодним.

Я спостерігала за іншими батьками з їх доньками та любила кожен ніжний момент, який вони проводили разом. Думаю, я намалював те, чого мені не вистачало і дуже хотілося. А саме відчути себе коханою і під захистом свого великого татка,

– пригадала Soosh.

Вона також сподівається, що в її малюнках батьки побачать, наскільки вони важливі в житті своїх дітей і зможуть показати свою любов і прихильність. "Я також хочу сказати, що справжня сила проявляється через любов і ніжність", – додала Soosh.

Важливо Для мами діти відтворили фото 23-річної давності: вражаючий подарунок на Різдво

Дивіться фото малюнків художниці Soosh: