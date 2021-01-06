Порівнювати покоління завжди цікаво. Наші тати й мами дійсно були серйознішими, з іншими цінностями та прагненнями. Користувачі соціальних мереж запустили серію мемів, де порівнюють батьків і себе.

Є лише один метод дізнатись, що саме було важливим для батьків тоді та для їх дітей зараз. Видання Bored Panda зібрало наймиліші, найвеселіші та найяскравіші публікації, які демонструють зміни цінностей у поколінь.

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Користувач твіттера Івезі написав пост, який став вірусним та зібрав понад 637,6 тисячі вподобань. На його думку, велика різниця між поколіннями полягає в тому, що теперішнє більше розслаблене. Їм байдуже, що скажуть люди.

"Ми робимо великий акцент на тому, щоб жити своїм життям, бути щасливими та отримувати задоволення. Ми втомилися від припущень, що всі хочуть одружитися та мати дітей", – додав Івезі.

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Дивіться фото з соціальних мереж: