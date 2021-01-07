На Різдво хлопець разом із сестрами зробили матері подарунок, відтворивши фото, яке вони зробили на кухні 23 роки тому.

На платформі Reddit син розповів, що у торговому центрі несподівано побачив фартух з коров'ячим принтом, який одягала його мама, коли він був маленьким.

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Він вирішив його придбати та до Різдва відтворити улюблене мамине фото. Після він зателефонував своїм молодшим сестрам та вже через кілька днів діти відтворили кадр.



Відтворене фото / Фото Reddit

Мамі так сподобався кадр, що розповіла секрет цієї фотографії, про який ніхто не знав.

"Кумедна історія. Насправді мамі довелося вдати, ніби вона злиться на мою молодшу сестру, щоб змусити її заплакати на оригінальному фото. Тоді вона була дуже щасливою дитиною", – пригадав мамині слова хлопець.