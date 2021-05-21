Эмили родила девочку еще 18 мая 2020 года, однако из-за пандемии ее настоящие родители не смогли приехать из Китая. Именно поэтому пара попросила суррогатную мать и ее мужа Брэндона позаботиться об их дочери до момента, пока они не смогут ее забрать.

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Супруги признались, что для них это было трудное решение, но они согласились ухаживать за ребенком в течение 4 недель. Однако паре пришлось оставить девочку у себя на целый год.

Сначала мы думали, что это будет максимум на 4 недели, но потом ее возвращения к родителям все откладывалось и откладывалось,

– сказала Эмили.

Женщина сказала, что они с мужем пытаются поставить определенные "барьеры" между собой и девочкой, потому что они знают, что однажды ее придется отдать.

"Мы любим ее и будем заботиться о ней. Однако мы понимаем, что она не наша. Мы просто относимся к ней как к своей собственной, потому что на этом этапе жизни ребенка очень важно внимание и любовь", – сообщила Эмили.

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За суррогатное материнство Эмили получила около 40 тысяч долларов. Женщина приняла решение родить ребенка для другой пары после рождения собственного сына Камдена, которому уже исполнилось 2 года. Сейчас Эмили признает, что не уверена в том, хочет ли она снова повторить такой опыт, но считает, что это возможно.