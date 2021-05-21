Емілі народила дівчинку ще 18 травня 2020 року, проте через пандемію її справжні батьки не змогли приїхати з Китаю. Саме тому пара попросила сурогатну матір та її чоловіка Брендона подбати про їх доньку до моменту, поки вони не зможуть її забрати.

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Подружжя зізналося, що для них це було важке рішення, але вони погодилися доглядати за дитиною протягом 4 тижнів. Проте парі довелося залишити дівчинку у себе на цілий рік.

Спочатку ми думали, що це буде максимум на 4 тижні, але потім її повернення до батьків все відкладалося і відкладалося,

– сказала Емілі.

Жінка сказала, що вони з чоловіком намагаються поставити певні "бар'єри" між собою та дівчинкою, тому що вони знають, що одного разу її доведеться віддати.

"Ми любимо її та будемо дбати про неї. Проте ми розуміємо, що вона не наша. Ми просто ставимося до неї як до своєї власної, бо на цьому етапі життя дитині дуже важлива увага та любов", – повідомила Емілі.

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За сурогатне материнство Емілі отримала близько 40 тисяч доларів. Жінка прийняла рішення народити дитину для іншої пари після народження власного сина Камдена, якому вже виповнилося 2роки. Зараз Емілі визнає, що не впевнена в тому, чи хоче вона знову повторити такий досвід, але вважає, що це можливо.