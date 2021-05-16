Однажды к Розалинде пришла соседка и попросила посмотреть за ее сыном, пока она сходит в магазин.

Интересно Картонные фигуры в полный рост вместо себя: как бабушка с дедушкой удивили родных – фото, видео

Женщина согласилась, не зная, что мальчик останется с ней еще на 18 лет. Родная мать ребенка так и не вернулась за ним.

Когда моя соседка попросила присмотреть за ее маленьким мальчиком, пока она сходит в магазин, я сказала: "Конечно". Однако она так и не вернулась,

– вспомнила Розалинда.

"Этот ребенок оставался со мной пока ему не исполнилось 18 лет", – добавила женщина.

Когда мальчику исполнилось 18 лет, он нашел своего биологического отца и уехал от Розалинды, чтобы начать новую жизнь. Кроме этого, женщина добавила, что там могла быть и его биологическая мать, однако она не уверена.

Важно Ради внучки дедушка пытается избавиться от алкогольной зависимости: как мужчине помогает Тикток

После этого Розалинда решила стать приемной матерью и усыновила мальчика, которого звали Адеол. Затем в ее семье появилось еще несколько малышей из детских домов.