Семья Уайтинг отдыхала на берегу океана в Калифорнии, когда 10-летнюю Хейли, что играла в волнах, начала сносить сильное течение.

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У девочки не получалось самостоятельно выбраться из воды, поэтому она начала звать маму на помощь.

Я думала, что меня не вытянут. Я была действительно напугана,

– вспомнила Хейли.

Мама сразу поспешила спасать дочь, однако сама попала в похожую ловушку. Сильная волна относила Саманту и Хейли, которую женщина успела схватить, в открытый океан.



Спасенная Хейли / Фото gofundme

Услышав шум, Кевин Коззи бросился помогать незнакомцам. Перед тем попросив невесту найти спасателя. "Все время, когда я держал ее (Хейли – 24 канал) и подплывал к берегу, девочка говорила: "Продолжай. Ты можешь это сделать", – вспомнил Кевин.

Если бы он не сделал этот рискованный и самоотверженный поступок, я бы потеряла не только свою жизнь, но и свою маленькую девочку,

– отметила Саманта Уайтинг.

Благодаря спасателю, мама и дочь знали имя их героя. Хейли захотела отблагодарить его и попросила маму найти Кевина. Благодаря социальной сети Фейсбук, Саманта смогла найти их спасателя.

Кевин был счастлив только от того, что ему удалось сохранить жизнь 10-летней девочке и совсем не ожидал особой благодарности.



Кевин Коззи с невестой / Фото GMA​

Мать с дочкой решили оплатить Кевину и его невесте свадьбу и медовый месяц их мечты. Для этого они организовав сбор средств на сайте для благотворительности.

"Надеюсь, эти деньги пойдут не только на свадьбу, но и на первоначальный взнос за дом. Кевин и его невеста, как и раньше, скромно говорят, что не заслуживают этого", – сообщила Саманта Уайтинг.

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Если бы у меня были деньги, чтобы дать им еще что-нибудь, я бы это сделала, потому что они спасли мой мир, моего ребенка. Моя семья теперь будет навсегда связана с этим человеком и его семьей,

– отметила Саманта.

Узнав об этой истории, люди начали активно участвовать в акции. Благодаря их поддержке, уже собрано почти 70 тысяч долларов.

Смотрите видео: как Кевин спас Хейли