Семья Уайтинг отдыхала на берегу океана в Калифорнии, когда 10-летнюю Хейли, что играла в волнах, начала сносить сильное течение.
Интересно Мать оставила сына соседке и не вернулась: что случилось с мальчиком
У девочки не получалось самостоятельно выбраться из воды, поэтому она начала звать маму на помощь.
Я думала, что меня не вытянут. Я была действительно напугана,
– вспомнила Хейли.
Мама сразу поспешила спасать дочь, однако сама попала в похожую ловушку. Сильная волна относила Саманту и Хейли, которую женщина успела схватить, в открытый океан.
Спасенная Хейли / Фото gofundme
Услышав шум, Кевин Коззи бросился помогать незнакомцам. Перед тем попросив невесту найти спасателя. "Все время, когда я держал ее (Хейли – 24 канал) и подплывал к берегу, девочка говорила: "Продолжай. Ты можешь это сделать", – вспомнил Кевин.
Если бы он не сделал этот рискованный и самоотверженный поступок, я бы потеряла не только свою жизнь, но и свою маленькую девочку,
– отметила Саманта Уайтинг.
Благодаря спасателю, мама и дочь знали имя их героя. Хейли захотела отблагодарить его и попросила маму найти Кевина. Благодаря социальной сети Фейсбук, Саманта смогла найти их спасателя.
Кевин был счастлив только от того, что ему удалось сохранить жизнь 10-летней девочке и совсем не ожидал особой благодарности.
Кевин Коззи с невестой / Фото GMA
Мать с дочкой решили оплатить Кевину и его невесте свадьбу и медовый месяц их мечты. Для этого они организовав сбор средств на сайте для благотворительности.
"Надеюсь, эти деньги пойдут не только на свадьбу, но и на первоначальный взнос за дом. Кевин и его невеста, как и раньше, скромно говорят, что не заслуживают этого", – сообщила Саманта Уайтинг.
Важно Путешествие мечты: как внук помог дедушке перед смертью воплотить пункты из списка желаний
Если бы у меня были деньги, чтобы дать им еще что-нибудь, я бы это сделала, потому что они спасли мой мир, моего ребенка. Моя семья теперь будет навсегда связана с этим человеком и его семьей,
– отметила Саманта.
Узнав об этой истории, люди начали активно участвовать в акции. Благодаря их поддержке, уже собрано почти 70 тысяч долларов.
Смотрите видео: как Кевин спас Хейли