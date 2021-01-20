У счастливых женщин такие же счастливые дети. Если для мамы в радость работать, зарабатывать и развиваться в профессии, ее ребенок почувствует также эту внутреннюю гармонию.

Чтобы добиться баланса между работой и ребенком, нужно все хорошо распланировать еще до наступления беременности. Вам будет гораздо легче организовать свою жизнь после рождения малыша, если это решение вы примете осознанно и самостоятельно. Об этом сообщил в своем блоге психолог Дмитрий Карпачев.

Важно Не бояться стареть и воспринимать свой возраст: советы, которые помогут побороть страхи

Оцените свои возможности

Нужно понять, сможете ли вы справиться с нагрузкой работа и семья:

► У вас хватает сил? У кого-то отличное здоровье и высокая работоспособность, а другие могут постоянно болеть. Это не недостаток, а просто факт, который стоит обязательно учитывать.

► Какая ваша профессия: для денег или для души? Что, кроме профессионального развития, вы получаете от этой работы – деньги, признание, благодарность? Какова роль этих вещей в вашей жизни?

► Можете ли вы регулировать свою занятость или сменить работу на ту, которая позволит уделять больше внимания семье?

► Кто может подстраховать в случае болезни ребенка или рабочего аврала?

Распределите обязанности

Традиционный уклад семьи – это когда мужчина занимается работой, а женщина ухаживает за детьми и сохраняет домашний очаг. Но мы живем во времени, где стереотипные женские и мужские роли уже давно ушли в прошлое. Сегодня женщина может заниматься любимым и хорошо оплачиваемым делом, а мужчина – с радостью заботиться о доме и детях.



Папа с ребенком / Фото LovePanky

Обсудите с мужем, как вы можете распределить обязанности, чтобы освободить вам несколько часов для работы. Если он не сможет помогать по будням, в выходные можно "вручить" ему ребенка и заняться своими делами.

Выставите приоритеты

Определите, что для вас важнее на данном жизненном этапе. Если это работа и карьера – не стоит лишаться возможности реализовать свои знания и таланты. Для бытовых вопросов и уходом за ребенком можно нанять помощников, привлечь мужа.

Если решите посвятить себя семье, но при этом не хотите забрасывать любимое дело – придется снизить интенсивность нагрузки.

Не реагируйте на критику

Претензии родных увеличивают у матери чувство вины. Храните моральную устойчивость и уверенность, что вы все делаете правильно.

Не нужно слушать, когда говорят, что вы плохая мать, потому что сделали выбор в пользу работы. Никто не может знать, насколько комфортно вам в той или иной роли. Освойте методы психологической защиты и не позволяйте другим людям влиять на ваш выбор.

Хвалите себя

Гора грязной посуды – не повод для самокритики, если вы успешно сделали работу и успели погулять с детьми. Это уже маленький повод для гордости, а бытовые мелочи – только мелочи.



Прогулка с ребенком / Фото Freepik

Заведите дневник и записывайте победы прошлого дня, что у вас сегодня получилось хорошо, где вы были на высоте, что сделали вовремя.

Освойте тайм-менеджмент

Несмотря на то, что многие относятся скептически к теории управления временем, все же она работает.

Какие основные правила:

важные и срочные дела делаете в первую очередь;

во вторую очередь – важные, но несрочные дела;

в третью – срочные, но не очень важные;

в последнюю очередь – несрочные и неважные.

Например, сходить с больным ребенком к врачу – это срочное и важное дело. Выполнить рабочие задачи – несрочное, но важное. Приготовить обед – неважное, но срочное. А почитать с малышом книгу – несрочное и неважное.

Интересно Какие темы необходимо обсудить с мамой, чтобы понять себя: вопросы для сближения

Не стоит думать, что дела с четвертой категории излишни. Если вам удалось выполнить за день все дела из списка – это повод для гордости.