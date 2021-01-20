Поєднання сім'ї та роботи: як не обмежувати свої кар'єрні амбіції та не робити дитину нещасною
У щасливих жінок такі ж щасливі діти. Якщо для мами в радість працювати, заробляти і розвиватися в професії, її дитина відчує також цю внутрішню гармонію.
Щоб домогтися балансу між роботою і дитиною, потрібно усе добре розпланувати ще до настання вагітності. Вам буде набагато легше організувати своє життя після народження малюка, якщо це рішення ви приймете усвідомлено і самостійно. Про це повідомив у своєму блозі психолог Дмитро Карпачов.
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Оцініть свої можливості
Потрібно зрозуміти, чи зможете ви впоратися з навантаженням робота та сім'я:
► У вас вистачає сил? У когось відмінне здоров'я і висока працездатність, а інші можуть постійно хворіти. Це не недолік, а просто факт, який варто обов'язково враховувати.
► Яка ваша професія: для грошей чи для душі? Що, крім професійного розвитку, ви отримуєте від цієї роботи – гроші, визнання, вдячність? Яка роль цих речей у вашому житті?
► Чи можете ви регулювати свою зайнятість або змінити роботу на ту, яка дозволить приділяти більше уваги сім'ї?
► Хто може підстрахувати у випадку хвороби малюка або робочого авралу?
Розподіліть обов'язки
Традиційний уклад сім'ї – це коли чоловік займається роботою, а жінка доглядає за дітьми та зберігає домашнє вогнище. Але ми живемо в часі, де стереотипні жіночі та чоловічі ролі вже давно пішли в минуле. Сьогодні жінка може займатися улюбленою і добре оплачуваною справою, а чоловік – з радістю піклуватися про будинок і дітей.
Тато з дитиною / Фото LovePanky
Обговоріть з чоловіком, як ви можете розподілити обов'язки, щоб звільнити вам кілька годин для роботи. Якщо він не зможе допомагати по буднях, на вихідних можете "вручити" йому дитину і зайнятися своїми справами.
Виставите пріоритети
Визначте, що для вас важливіше на даному життєвому етапі. Якщо це робота і кар'єра – не варто позбавлятися можливості реалізувати свої знання і таланти. Для побутових питань та догляду за дитиною можна найняти помічників, залучити чоловіка.
Якщо вирішите присвятити себе сім'ї, але при цьому не хочете закидати улюблену справу – доведеться знизити інтенсивність навантаження.
Не реагуйте на критику
Претензії рідних збільшують у матері почуття провини. Зберігайте моральну стійкість і впевненість, що ви все робите правильно.
Не потрібно слухати, коли кажуть, що ви погана матір, тому що зробили вибір на користь роботи. Ніхто не може знати, наскільки комфортно вам у тій чи іншій ролі. Освойте методи психологічного захисту та не дозволяйте іншим людям впливати на ваш вибір.
Хваліть себе
Гора брудного посуду – не привід для самокритики, якщо ви успішно доробили роботу і встигли погуляти з дітьми. Це вже маленький привід для гордості, а побутові дрібниці – тільки дрібниці.
Прогулянка з дитиною / Фото Freepik
Заведіть щоденник і записуйте перемоги минулого дня: що у вас сьогодні вийшло добре, де ви були на висоті, що зробили вчасно.
Опануйте тайм-менеджмент
Попри те що багато хто ставиться скептично до теорії управління часом, все ж вона працює.
Які основні правила:
- важливі та термінові справи робите в першу чергу;
- в другу чергу – важливі, але нетермінові справи;
- в третю – термінові, але не дуже важливі;
- в останню чергу – нетермінові й неважливі.
Наприклад, сходити з хворою дитиною до лікаря – це термінова та важлива справа. Виконати робочі завдання – нетермінове, але важливе. Приготувати обід – неважливе, але термінове. А почитати з малюком книжку – нетермінове і неважливе.
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Не варто думати, що справи з четвертої категорії зайві. Якщо вам вдалося виконати за день всі справи зі списку – це привід для гордості.
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