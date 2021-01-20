У щасливих жінок такі ж щасливі діти. Якщо для мами в радість працювати, заробляти і розвиватися в професії, її дитина відчує також цю внутрішню гармонію.

Щоб домогтися балансу між роботою і дитиною, потрібно усе добре розпланувати ще до настання вагітності. Вам буде набагато легше організувати своє життя після народження малюка, якщо це рішення ви приймете усвідомлено і самостійно. Про це повідомив у своєму блозі психолог Дмитро Карпачов.

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Оцініть свої можливості

Потрібно зрозуміти, чи зможете ви впоратися з навантаженням робота та сім'я:

► У вас вистачає сил? У когось відмінне здоров'я і висока працездатність, а інші можуть постійно хворіти. Це не недолік, а просто факт, який варто обов'язково враховувати.

► Яка ваша професія: для грошей чи для душі? Що, крім професійного розвитку, ви отримуєте від цієї роботи – гроші, визнання, вдячність? Яка роль цих речей у вашому житті?

► Чи можете ви регулювати свою зайнятість або змінити роботу на ту, яка дозволить приділяти більше уваги сім'ї?

► Хто може підстрахувати у випадку хвороби малюка або робочого авралу?

Розподіліть обов'язки

Традиційний уклад сім'ї – це коли чоловік займається роботою, а жінка доглядає за дітьми та зберігає домашнє вогнище. Але ми живемо в часі, де стереотипні жіночі та чоловічі ролі вже давно пішли в минуле. Сьогодні жінка може займатися улюбленою і добре оплачуваною справою, а чоловік – з радістю піклуватися про будинок і дітей.



Тато з дитиною / Фото LovePanky​

Обговоріть з чоловіком, як ви можете розподілити обов'язки, щоб звільнити вам кілька годин для роботи. Якщо він не зможе допомагати по буднях, на вихідних можете "вручити" йому дитину і зайнятися своїми справами.

Виставите пріоритети

Визначте, що для вас важливіше на даному життєвому етапі. Якщо це робота і кар'єра – не варто позбавлятися можливості реалізувати свої знання і таланти. Для побутових питань та догляду за дитиною можна найняти помічників, залучити чоловіка.

Якщо вирішите присвятити себе сім'ї, але при цьому не хочете закидати улюблену справу – доведеться знизити інтенсивність навантаження.

Не реагуйте на критику

Претензії рідних збільшують у матері почуття провини. Зберігайте моральну стійкість і впевненість, що ви все робите правильно.

Не потрібно слухати, коли кажуть, що ви погана матір, тому що зробили вибір на користь роботи. Ніхто не може знати, наскільки комфортно вам у тій чи іншій ролі. Освойте методи психологічного захисту та не дозволяйте іншим людям впливати на ваш вибір.

Хваліть себе

Гора брудного посуду – не привід для самокритики, якщо ви успішно доробили роботу і встигли погуляти з дітьми. Це вже маленький привід для гордості, а побутові дрібниці – тільки дрібниці.



Прогулянка з дитиною / Фото Freepik

Заведіть щоденник і записуйте перемоги минулого дня: що у вас сьогодні вийшло добре, де ви були на висоті, що зробили вчасно.

Опануйте тайм-менеджмент

Попри те що багато хто ставиться скептично до теорії управління часом, все ж вона працює.

Які основні правила:

важливі та термінові справи робите в першу чергу;

в другу чергу – важливі, але нетермінові справи;

в третю – термінові, але не дуже важливі;

в останню чергу – нетермінові й неважливі.

Наприклад, сходити з хворою дитиною до лікаря – це термінова та важлива справа. Виконати робочі завдання – нетермінове, але важливе. Приготувати обід – неважливе, але термінове. А почитати з малюком книжку – нетермінове і неважливе.

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Не варто думати, що справи з четвертої категорії зайві. Якщо вам вдалося виконати за день всі справи зі списку – це привід для гордості.