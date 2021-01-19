Темы необходимо обсудить с мамой, чтобы понять себя: вопросы для сближения
Искренние и откровенные разговоры с мамой помогут лучше ее узнать, а также одновременно разобраться в себе. Благодаря историям матери, можно понять свои ценности и что на самом деле для вас важно.
О любви и дружбе
Эти вопросы помогут понять, что мама ценит в людях, какие черты должны быть у партнера. Понимание этого поможет уже в вашей семейной жизни. Сообщили в издании Освита нова.
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- Кто был твоей первой любовью?
- Кто была твоя лучшая подруга?
- Почему ты полюбила папу?
О счастье
Если счастливая мама, то и все вокруг тоже. Ее теплые истории – это очень важно, ведь они могут помочь разобраться с тем, что именно греет вашу душу и приносит радость.
- В какие моменты ты была счастливой?
- Что самое ценное тебе когда-то подарили?
- Какой день был самым счастливым в твоей жизни?
- О чем ты вспоминаешь всегда с теплом и радостью?
Говорите о счастье / Фото MomJunction
О старшем поколении
Такие истории невероятно важно услышать. В них может быть о верности, большой любви, предательстве, ревности, ошибках, преодолениях трудностей. Опыт предыдущих поколений поможет лучше понять себя, сформировать свой образ. А заодно и научит, на какие "грабли" лучше не наступать.
- О чем ты хотела бы спросить у своих родителей?
- Что тебе больше всего запомнилось в твоей маме?
- Расскажи, как жили мои бабушки?
О семье
Когда дети взрослые, мама может говорить беспристрастно. Теперь она готова признаться вам в своих ошибках в воспитании, рассказать о тех вещах, которые ей хотелось вам привить, но ничего не получилось. Это поможет вам тоже стать хорошей матерью.
- Что для тебя было главным в воспитании детей?
- Как построить счастливую семью?
- Как ты совмещала работу и семью?
- Как мне воспитывать своих детей?
Говорите о семье / Фото Parent Hotline
О детстве
Психологи утверждают, то, что мы помним с раннего детства, влияет на наше взрослую жизнь. Найдя связь между мамиными историями и ее жизнью, можно провести аналогию со своим детством и будущим.
- О чем ты мечтала в детстве?
- Что ты помнишь из своего детства?
- С кем ты дружила в первых классах?
- Кем ты хотела стать в детстве?
О работе и интересах
Предпочтения и увлечения мамы могут подсказать важное о нас. Если сейчас вы в поиске нового дела, этот ответ может вам стать прямой подсказкой.
- Что давала тебе работа в молодости?
- Что тебе больше всего нравилось делать в молодости?
- Как ты относилась к деньгам в молодости?
- Какой была твоя первая работа?
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О главном
Когда вы узнаете мамину оценку происходящего вокруг, это поможет вам лучше понять ее. Разобраться, что из событий в прошлом повлияло на мамину судьбу. И сделать выводы уже для себя.
- Какие события в мире повлияли на тебя больше всего?
- Что в жизни ты хотела бы вычеркнуть, если бы это было возможно?
- Какие ошибки стали для тебя крупнейшим уроком?
- Что для тебя самое главное в жизни?
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