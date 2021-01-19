Искренние и откровенные разговоры с мамой помогут лучше ее узнать, а также одновременно разобраться в себе. Благодаря историям матери, можно понять свои ценности и что на самом деле для вас важно.

О любви и дружбе

Эти вопросы помогут понять, что мама ценит в людях, какие черты должны быть у партнера. Понимание этого поможет уже в вашей семейной жизни. Сообщили в издании Освита нова.

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Кто был твоей первой любовью?

Кто была твоя лучшая подруга?

Почему ты полюбила папу?

О счастье

Если счастливая мама, то и все вокруг тоже. Ее теплые истории – это очень важно, ведь они могут помочь разобраться с тем, что именно греет вашу душу и приносит радость.

В какие моменты ты была счастливой?

Что самое ценное тебе когда-то подарили?

Какой день был самым счастливым в твоей жизни?

О чем ты вспоминаешь всегда с теплом и радостью?



Говорите о счастье / Фото MomJunction

О старшем поколении

Такие истории невероятно важно услышать. В них может быть о верности, большой любви, предательстве, ревности, ошибках, преодолениях трудностей. Опыт предыдущих поколений поможет лучше понять себя, сформировать свой образ. А заодно и научит, на какие "грабли" лучше не наступать.

О чем ты хотела бы спросить у своих родителей?

Что тебе больше всего запомнилось в твоей маме?

Расскажи, как жили мои бабушки?

О семье

Когда дети взрослые, мама может говорить беспристрастно. Теперь она готова признаться вам в своих ошибках в воспитании, рассказать о тех вещах, которые ей хотелось вам привить, но ничего не получилось. Это поможет вам тоже стать хорошей матерью.

Что для тебя было главным в воспитании детей?

Как построить счастливую семью?

Как ты совмещала работу и семью?

Как мне воспитывать своих детей?



Говорите о семье / Фото Parent Hotline

О детстве

Психологи утверждают, то, что мы помним с раннего детства, влияет на наше взрослую жизнь. Найдя связь между мамиными историями и ее жизнью, можно провести аналогию со своим детством и будущим.

О чем ты мечтала в детстве?

Что ты помнишь из своего детства?

С кем ты дружила в первых классах?

Кем ты хотела стать в детстве?

О работе и интересах

Предпочтения и увлечения мамы могут подсказать важное о нас. Если сейчас вы в поиске нового дела, этот ответ может вам стать прямой подсказкой.

Что давала тебе работа в молодости?

Что тебе больше всего нравилось делать в молодости?

Как ты относилась к деньгам в молодости?

Какой была твоя первая работа?

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О главном

Когда вы узнаете мамину оценку происходящего вокруг, это поможет вам лучше понять ее. Разобраться, что из событий в прошлом повлияло на мамину судьбу. И сделать выводы уже для себя.