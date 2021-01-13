Люди взрослеют, а затем постепенно стареют. Эта тема актуальна для всех, независимо от возраста, и непосредственно связана с семейными сценариями.

Некоторые женщины считают, что под 30 лет "часы уже тикают", давно пора выйти замуж и родить ребенка. А для других: "30? И какие мои годы, я еще в поиске! Я не могу пока создавать семью, поскольку еще не встретила своего человека". Об этом на сайте ТСН рассказала психотерапевтка Надежда Терещенко.

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В каждой семье свои модели и сценарии жизни, старения. Часто они не осознаются, но это может влиять на жизнь и установки относительно возраста.

У девушек, которые переживают, что у них еще не сложилась жизнь, часто в семейной истории женщины выходили рано замуж.

Девушки, которые спокойно смотрят на свое тридцатилетие и считают "у меня впереди еще много лет в запасе", как правило, знают примеры своих мам и бабушек, которые не спешили с детьми и замужеством.

Хороший пример "нестрашного" старения – мама Илона Маска, потрясающая Мэй Маск. В свои 72 года у нее свои проекты, бесконечные фотосессии и носит она роскошную одежду.



Мэй Маск / Фото Reserved Magazine

Что известно из ее семейного сценария

Ее мама, овдовев в 60 лет, начала вести активную жизнь. В 94 года женщина освоила новое хобби. Умерла она в 98 лет.

По меркам своего жизненного сценария Мэй Маск еще девочка, ведь ей только 72, еще 20 лет жить и жить, к тому же активно осваивая новые хобби, путешествуя и так далее.

На нас влияет то, как прожили свою жизнь наши родители и бабушки, дедушки. Для кого-то 60 лет – сидеть на скамейке, а для кого-то – это возраст, когда можно путешествовать, выйти еще раз замуж, позволить то, чего не позволяли раньше.

Как не бояться возраста

В Украине долгие годы считалось, что 40-летие – это "старость". Можно перестать за собой ухаживать и готовиться к пенсии. Этому способствует: экономический статус, отсутствие социальных гарантий, и продолжительность жизни в нашей стране отстает от общеевропейской.

Совершенно не осознавая, мы пытаемся соответствовать той картине мира, которая когда-то сформировалась. Однако семейные сценарии должны меняться. Например, можно выбрать себе новую ролевую модель – человека в возрасте, который нравится. Это расширит представление о том, что такое молодость и что можно делать в старости.



Не бояться возраста / Фото Getty images

Это один из первых шагов к тому, чтобы не бояться возраста. Если в нашем мире и семейном сценарии старость – это отсутствие интереса к жизни, одиночество и отсутствие друзей и ходить по поликлиникам, то, понятно, что этого будем бояться.

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Сейчас живем в такое время, когда старость может быть максимально комфортной. Когда не было вставных зубов, замены суставов и хрусталика глаза, не лечившихся сердечно-сосудистые заболевания, старость была мрачной через гораздо большее количество ограничений, чем сейчас. Именно поэтому можем достаточно долго быть активными и здоровыми, в разумных пределах, и довольно долго выглядеть хорошо.