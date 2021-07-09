Оскорблять

Любые оскорбительные высказывания в отношении ребенка – табу. Конфликт – не повод называть обидными словами или оскорблять чувства. Родителям нужно использовать конструктивные выражения в описании своих чувств, а также не унижать ребенка.

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Ненормативная лексика

Такие слова не должны звучать ни в повседневной жизни, ни во время ссор. Если родители используют ненормативную лексику, малыш будет брать с них пример, считая это нормой в общении.

"Ты разрушил мою жизнь!"

Даже во время сильной ссоры нельзя говорить такие оскорбительные слова. Родители должны помнить, что это они приняли решение родить ребенка. Не следует перекладывать ответственность за свои неудачи на плечи маленького человека.



Что нельзя говорить детям / Фото Depositphotos

"Почему ты не такой, как..."

Часто родители сравнивают своих детей с другими, считая, что так мотивируют его становиться лучше. Однако это заблуждение. Такими словами они лишают ребенка уверенности в себе, ощущение своей уникальности и важности.

"Я ухожу от тебя и не вернусь"

Ребенок остро нуждается в своих родителях. Поэтому запугивания такого плана могут лишить его покоя и уверенности на долгое время. Не давайте детям чувствовать себя брошенными.

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"Уйди"

Никогда не выгоняйте ребенка из дома – его безопасного места. Особенно это касается родителей подростков. Сказанные сгоряча слова могут серьезно повлиять на ребенка и оскорбить его чувства.