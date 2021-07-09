Ображати

Будь-які образливі висловлювання щодо дитини – табу. Конфлікт – не привід називати образливими словами або ображати почуття. Батькам потрібно використовувати конструктивні вирази в описі своїх почуттів, а також не принижувати дитину.

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Ненормативна лексика

Такі слова не повинні звучати ні у буденному житті, ні під час сварок. Якщо батьки використовують ненормативну лексику, малюк буде брати з них приклад, вважаючи це нормою в спілкуванні.

"Ти зруйнував моє життя!"

Навіть під час найсильнішої сварки не можна говорити такі образливі слова. Батьки повинні пам'ятати, що це вони прийняли рішення народити дитину. Не слід перекладати відповідальність за свої невдачі на плечі маленької людини.



Що не можна говорити дітям / Фото Depositphotos

"Чому ти не такий, як…"

Часто батьки порівнюють своїх дітей з іншими, вважаючи, що так мотивують її ставати кращою. Проте це помилка. Такими словами вони позбавляють дитину впевненості в собі, відчуття своєї унікальності та важливості.

"Я йду від тебе і не повернуся"

Дитина має гостру потребу у своїх батьках. Тому залякування такого плану можуть позбавити її спокою і впевненості на довгий час. Не давайте дітям відчувати себе покинутими.

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"Йди геть"

Ніколи не виганяйте дитини з дому – його безпечного місця. Особливо це стосується батьків підлітків. Сказані зопалу слова можуть серйозно вплинути на дитину та образити її почуття.