Когда стоит сравнивать ребенка

Трезвая и немного хладнокровная оценка уровня развития ребенка с другими детьми того же возраста и нормами развития может помочь вовремя заметить какую-то проблему. Особенно это актуально, если ребенок в семье единственный.

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Для ребенка сам факт того, что с ребенком может быть что-то не так, – невозможный. Родителям стоит все же иногда смотреть на ребенка немного сбоку, чтобы понимать, хорошо ли развита речь и моторика, соответствует ли поведение тому, что требуют социальные нормы от ребенка этого возраста. Лучше всего это заметно в сравнении, когда ребенок находится среди сверстников.

Когда не стоит сравнивать детей

Нельзя никогда вслух при ребенке сравнивать его с другими. Даже если сравнение в пользу сына или дочери. Кроме того, не стоит сравнивать и приводить в пример друг другу детей из одной семьи.

Это только порождает ревность, снижает самооценку, приводит к фрустрации, неудовлетворенности базовых психологических потребностей. Кроме того, никогда не будет стимула к развитию.

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Родителям нужно научиться вовремя замечать проблемы. При этом не переносить ответственность и вину за них на ребенка, а предоставить вовремя поддержку и помощь, и таким образом способствовать развитию личностного потенциала ребенка. При этом акцент всегда должен быть на прогрессе по сравнению с его же собственными результатами.