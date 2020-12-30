Крис Уоткинс пострадал во время отдыха с друзьями на Тенерифе. Мужчина, которому 43 года, сломал шею во время прыжка в бассейн.

Сначала друзья думали, что Крис шутит. Однако мужчину в больнице ввели в искусственную кому после криков "Я сломал шею, ничего не чувствую, помогите мне". Об этом сообщили в издании The Sun.

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Врачи боялись, что он больше никогда не сможет ходить. Однако пациент не терял позитивного настроения. Только Уоткинс смог говорить, он попросил родственников принести ему пиццы и пива. "Я привезла ему домино в больницу и свежеприготовленную пиццу. Но не пиво", – прокомментировала сестра Надя.

Женщина отметила, что Крис подхватил еще и COVID-19. Врачи должны были перевезти его в другую больницу, так как опасались, что его состояние ухудшится.

Мы окаменели, когда он подхватил COVID-19. Он зашел так далеко, перенес такую ​​страшную травму, которая действительно угрожала жизни. Когда он подхватил еще и вирус, это остановило весь прогресс, который он достиг. Мы просто молились, чтобы ему стало лучше,

– вспомнила Надя.

Вопреки прогнозам врачей, состояние Криса настолько улучшилось, что его отпустили домой на Рождество и Новый год к его 2 детям.



Крис с дочкой / Фото The Sun

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"Все врачи просто потрясены. Они сказали, что то, что он сделал, просто чудо", – добавила Надя Хопкинс.