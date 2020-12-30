Кріс Уоткінс постраждав під час відпочинку з друзями на Тенеріфе. Чоловік, якому 43 роки, зламав шию під час стрибка у басейн.

Спочатку друзі думали, що Кріс жартує. Проте чоловіка у лікарні ввели в штучну кому після криків "Я зламав шию, нічого не відчуваю, допоможіть мені". Про це повідомили у виданні The Sun.

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Лікарі боялися, що він більше ніколи не зможе ходити. Проте пацієнт не втрачав позитивного настрою. Щойно Уоткінс зміг говорити, він попросив родичів принести йому піци та пива. "Я привезла йому доміно до лікарні та свіжоприготовану піцу. Але не пиво", – прокоментувала сестра Надя.

Жінка зазначила, що Кріс підхопив ще й COVID-19. Лікарі мусили перевезти його в іншу лікарню, оскільки побоювалися, що його стан погіршиться.

Ми закам’яніли, коли він підхопив COVID-19. Він зайшов так далеко, переніс таку страшну травму, яка справді загрожувала життю. Коли він підхопив ще й вірус, це зупинило весь прогрес, який він досяг. Ми просто молилися, щоб йому стало краще,

– пригадала Надя.

Всупереч прогнозам лікарів, стан Кріса настільки поліпшився, що його відпустили додому на Різдво та Новий рік до його 2 дітей.



Кріс з донькою / Фото The Sun

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"Усі лікарі просто приголомшені. Вони сказали, що те, що він зробив, є просто чудом", – додала Надя Хопкінс.