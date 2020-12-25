Американський офіцер поліції з дружиною офіційно удочерили маленьку дівчинку після того, як поліцейський допоміг їй врятуватися від жорстокого ставлення батьків.

Брайан Зак зустрів маленьку Кайлу, коли прибув на виклик. Дівчинка перенесла жорстоке поводження та мала безліч травм. Про це чоловік розповів програмі Good Morning America.

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Поки Брайан з дівчинкою чекали на приїзд детективів, які мали її забрати, він намагався розважити Кайлу. Чоловік пригадав, що вони малювали, трошки перекусили й дівчинка весь час тримала його за руку.



Брайан Зак та Кайла / Фото Good Morning America​

Пізніше Зак, розповів дружині Сієррі та 2 їх дітям, що в нього є бажання забрати дівчинку до їх сім'ї. Тому, коли служба щодо захисту дітей не змогла швидко відшукати для дівчинки будинок, з'явився Зак та Сієрра. "Вона приїхала до нас з питною чашкою та із сумкою одягу, який їй не підходив. Це все, що у неї було", – пригадав поліцейський.

На 2 день вона називала мою дружину "мамою". Я ж тиждень чи два був "хлопцем", а потім, вона пішла в дитячий садочок й дізналася, хто такий "тато",

– пригадав Брайан Зак.



Кайла з новою сім'єю / Фото bored panda​

Приблизно через 30 місяців після того, як Кайла потрапила під опіку Брайана і Сієрри, сім'я офіційно удочерили дівчинку у Верховному суді.

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Чоловік розповів, що Кайла любить дошкільний заклад, яка вона відвідує, тварин, танці та уявні ігри. Наприклад, може відправитися в круїз у своїй картонній коробці. "Вона така комічна, така дотепна. Вона ще той персонаж", – додав Зак.

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