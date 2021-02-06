Сестры сообщили отчиму, что взяли его фамилию: трогательная реакция мужчины – видео
Биологический отец сестер Джия и Джазель не являлся очень хорошим человеком. Однако, когда их мать Сей встретила Марвина Бауэрса, он стал для них не отчимом, а настоящим отцом.
Источник: Abc News
Уже более 12 лет мужчина заботится о девочках, поэтому сестры решили сделать для Марвина особый подарок.
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Девушки дали записку своему отчиму, в которой написали, что они взяли его фамилия Бауэрс.
Мы забыли, что он наш отчим. Просто зовем его папой. Он относится к нам так, как будто мы его собственные дети,
– отметили сестры.
У Марвина и Сей также есть общая дочь – 11-летняя Майя, у которой теперь будет общая фамилия со своими сводными сестрами.
По словам матери, Майя очень взволнована этим событием и не может скрыть своей радости. Женщина также вспомнила, что Марвин изначально относился к девушкам с большой любовью.
"С самого начала он обнял их как своих собственных детей. Показал им, каким должен быть настоящий отец", – вспомнила мама.
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Джиа также добавила, что настоящие эмоции начались после того, как кончилось видео. И слезы радости уже никто не сдерживал.
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