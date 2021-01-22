Через ДНК-тест Кэт Макдоналд узнала, что человек, которого она считала своим отцом, на самом деле старый друг семьи. А настоящий папа девушки – миллиардер, с которым девушка никогда не виделась.

Известно, что Кэт Макдоналд узнала правду, когда ненастоящий отец купил ей и другим родственникам тесты ДНК генеалогического сервиса Ancestry. Об этом девушка рассказала фолловерам в TikTok.

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Тогда и оказалось, что настоящим отцом Кэт Макдоналд есть человек, который возглавляет крупную компанию. Его состояние оценивается в миллиарды долларов. Также известно, что у него есть еще 3 дочери.

Кэт решила написать настоящему отцу письмо. Чтобы его передать, она даже ждала мужчину в его штаб-квартире. Однако все ее ожидания оказались напрасными.

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"Я пыталась передать ему письмо, но он отказался встречаться, когда услышал мое имя. Хотя все, что было в нем написано, – это "спасибо", я рада, что живу", – сообщила Кэт Макдоналд.

Смотрите видео Кэт Макдоналд с TikTok: