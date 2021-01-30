Шесть месяцев семья Тузел арендовали дом, пока не решила, что время покупать собственное жилье. Одновременно стоимость на недвижимость начала безумно расти из-за пандемии COVID-19, потому что многие люди начали переезжать жить в маленькие города. Однако благодаря помощи маленькой дочери – все удалось.

Источник: 9 News

Срок аренды дома, в котором жила семья Тузел, подходил к концу, а хозяин успел договориться с покупателем о продаже. Другого съемного жилья в округе не осталось.

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Наконец семья нашла еще один дом, который очень понравился не только супругам, но и их дочерям – 10-летней Эбигейл и 8-летней Джемайме.

После просмотра родители решили рискнуть и сделать предложение о покупке, исходя из своих средств. Словно почувствовав, что мама с папой близки к безвыходному положению, Эбигейл пришла к ним с открыткой.



Открытка от Эбигейл / Фото 9news

"Дорогие мама и папа, это деньги на дом и другие вещи. Не надо мне их возвращать – они теперь ваши! С любовью от Эбигейл". К открытке дочь приложила 11 австралийских долларов из своих карманных денег.



Семья Тузел / Фото 9news

Растрогана мама девочки приложила эту записку к другим документам и отправила агенту по недвижимости. Специалист тоже оказался уязвимым, потому что расплакался и отправил записку вместе с документами продавцу.

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За несколько дней агент позвонил супругам и сообщил, что продавцы дома были тронуты открыткой девочки. Несмотря на то, что у них было более выгодное предложение, они решили продать дом именно семьи Тузел.