Біологічний тато сестер Джія та Джазель не був дуже хорошою людиною. Проте, коли їх матір Сей зустріла Марвіна Бауерса, він став для них не вітчимом, а справжнім батьком.

Джерело: Abc News

Вже понад 12 років чоловік піклується про дівчаток, тому сестри вирішили зробити для Марвіна особливий подарунок.

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Дівчата дали записку своєму вітчиму, в якій написали, що вони взяли його прізвище Бауерс.

Ми забули, що він наш вітчим. Просто кличемо його татом. Він ставиться до нас так, як ніби ми його власні діти,

– зазначили сестри.

У Марвіна і Сей також є спільна дочка – 11-річна Майя, яка тепер матиме спільне прізвище зі своїми зведеними сестрами.

За словами матері, Майя дуже схвильована цією подією і не може приховати свою радість. Жінка також пригадала, що Марвін з самого початку ставився до дівчат з великою любов'ю.

"З самого початку він обійняв їх як своїх власних дітей. Показав їм, яким повинен бути справжній батько", – пригадала мама.

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Джіа також додала, що справжні емоції почалися після того, як скінчилося відео. І сльози радості вже ніхто не стримував.