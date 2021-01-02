Сестры одновременно забеременели и родили с разницей в 90 минут: уникальный случай
Сестры Эшли и Бриттани из США во время пандемии COVID-19 одновременно забеременели и родили детей в один день. Разница между детьми всего 90 минут.
Женщины узнали, что беременны в апреле 2020 года. Именно тогда в США начали вводить ограничения из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщило издание CNN.
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Работники больницы смогли разместить их в родильных комнатах, которые были рядом друг с другом. Кроме этого у них был один и тот же врач и много общих медсестер.
Сестры в роддоме / Фото CNN
"Они говорили: "Вы принимаете ставки на то, кто пойдет первым?". Все просто смеялись, и это действительно было смешно", – вспомнила Эшли.
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Первым родился сын Эшли – Кассиус Джон Каррут, а потом сын Бриттани – Зандер Пол Шилле, которого назвали в честь отца сестер.
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