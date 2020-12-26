Адріан Мюррей – батько 2 дітей, який вже декілька років робить фото з ними та їх іграшковими ведмедиками.

Все почалося зі старшого сина фотографа, який виглядав так, ніби розмовляє з ведмедиком. Це була звичайна фотографія, яку чоловік зробили під час прогулянки. Про це повідомило видання Bored Panda.

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З того часу фотопроєкт почав розвиватися, роблячи радість дітям, їх батька, а також усім, хто переглядає ці кадри.

"Дитинство, це чудовий період в житті кожної дитини. Спогади про цей період повинні відбитися в пам'яті назавжди. Мені подобається те, як сини вивчають навколишній світ, я навіть пробую робити це разом з ними", – розповів Адріан Мюррей.

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На його думку, усім дорослим варто подивитися навколо з широко розкритими очима. Оскільки вони часто не бачать багато цікавих та чудових речей.

Дивіться фото, які робить Адріан Мюррей: