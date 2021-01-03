Американська мама Хізер Боуман вирішила поділитися фотографією, на якій вшанувала пам'ять свого сина. Йому так і не судилося народитися.

Хізер була на 17 тижні вагітності двійнятами, коли отримала новину про те, що серце її хлопчика перестало битися. Про це вона розповіла у Фейсбук.

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Задля того, щоб не втратити ще й доньку, жінка продовжила виношувати обох немовлят, поки вони не з'явилися на світ завдяки кесаревому розтину. Дівчинка, яку назвали Летті, народилася здоровою.



Маленька Летті / Фото Jessica Young Photography

Після пологів Хізер вирішила влаштувати для своєї новонародженої донечки фотосесію. Разом з фотографом Джесікою Янг на одному з кадрів жінка вшанувала пам'ять брата-близнюка новонародженої Летті.



Пам'ять про брата-близнюка / Фото Jessica Young Photography

Так з'явився знімок, на якому крихітна дівчинка дивиться в бік, де мав би бути її брат. "Її ангел-охоронець був поряд з нею. Біль від втрати близької людини неможливо подолати, її можна лише прожити", – зазначила Хізер Боуман.

Жінка пригадала, що під час зйомки дівчинка весь час дивилася в бік, де мав би лежати зараз її брат.

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"Я подумала: "Боже мій, це дійсно зараз відбувається? Вона дивилася туди, де мав бути він". Мені стало так добре. У мене з'явилося відчуття спокою. Вона продовжувала дивитися туди. Дивилася довго, не повертаючи голови. Це було дивно", – пригадала Хізер Боуман.