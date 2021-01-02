Сестри Ешлі та Бріттані зі США під час пандемії COVID-19 одночасно завагітніли та народили малюків в один день. Різниця між дітьми всього 90 хвилин.

Жінки дізналися, що вагітні у квітні 2020 року. Саме тоді у США почали вводити обмеження через пандемію COVID-19. Про це повідомило видання CNN.

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Працівники лікарні змогли розмістити їх у пологових кімнатах, які були поруч один з одною. Крім цього у них був один і той же лікар та багато спільних медсестер.



Сестри в пологовому / Фото CNN

"Вони казали: "Ви приймаєте ставки на те, хто піде першим?". Всі просто сміялися, і це насправді було смішно", – пригадала Ешлі.

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Першим народився син Ешлі – Кассіус Джон Каррут, а потім син Бріттані – Зандер Пол Шилле, якого назвали на честь батька сестер.