"Когда мне было примерно 2,5 года, а Аманде был 1 год, нас забрали у мамы и папы и передали в органы опеки", – рассказала Бриттани.

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Отец продолжал заботиться за девочками, однако ср временем Аманду забрала другая семья. Это было закрытое усыновление, поэтому девочке изменили имя. "Подрастая, папа всегда говорил, что у меня есть сестра. У меня было с ней несколько фотографий и некоторые нечеткие воспоминания", — добавила Бриттани.



Детские фото / Фото Amanda Stiles​

Отец продолжал заботиться за Бриттани пока не умер. Тогда 10-летнюю девочку отправили в приют, где она жила до 17 лет.

Повзрослев, Бриттани пыталась найти сестру, используя фотографии из семейного архива и судебные документы. Кроме того, она записала видео со своей историей, которую распространила в социальных сетях.

Через некоторое время ей написала бывшая девушка ее покойного отца. Бриттани не была знакома с этой женщиной, однако ее информация помогла найти страницу сестры в Facebook.

Я увидела ее фото и моё сердце бешено забилось. Те же пушистые ресницы, тот же нос картошкой. На ней было много макияжа, но мы были очень похожи,

– вспомнила Бриттани.

Женщина отправила сообщение сестре, и впервые за 25 лет разлуки пообщалась с ней. Впоследствии состоялась долгожданная встреча, на которой никто не мог сдержать слез. "Эти первые объятия – я никогда не хотела ее отпускать. Слезы были просто бесконечные", — прокомментировала Аманда.

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Сестры отметили, что наконец не чувствуют той пустоты, которая всегда была в их сердце. "Мы лучшие подруги и все время звоним друг другу. Я познакомилась с ее близкими, а она – с моими", — добавила Аманда.

Смотрите видео встречи сестер: