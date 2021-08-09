Тогда Ханна вместе с отцом ребенка приняла решение отдать мальчика на открытое усыновление. Когда малыш знает, кто его приемные родители, а кто – биологические.

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"Это обеспечило бы нашему ребенку стабильную семью и при этом позволило бы нам быть частью ее жизни", — прокомментировала Ханна.

Когда девушка была на 12 неделе беременности, она впервые услышала сердцебиение малыша и сделала аудиозапись для отца ребенка. Однако через 2 дня 20-летний Каден Уитни внезапно умер.

Ханна и Каден / Фото Hannah Mongie

Я была очень подавлена и вообще перестала думать об усыновлении. Ребенок был последним, что осталось у меня от Кадена,

– вспомнила Ханна Монг.

Беременная девушка не знала, что делать. Она пыталась поговорить с семьей и друзьями, но это только вызвало конфликты. Тогда она и поняла, что ее сын должен расти в другой семье.

Эмили и Брэд Марш уже имели опыт открытого усыновления и были не прочь таким же способом принять еще одного ребенка.

Они сказали, что биологические мамы их детей – это ангелы семьи. Они были лучше, чем я могла представить. А у меня были очень высокие требования к тем, кто будет воспитывать моего ребенка,

– сообщила Ханна.

Девушка позволила им присутствовать на родах, а они взамен подарили ей 48 часов наедине с новорожденным. "Я была его мамой. Это была самая невероятная вещь в мире", — вспомнила Ханна. Тогда она решила записать для Таггарта видео, надеясь, что когда-то он его посмотрит.

Смотрите видео, записала Ханна:

За кадром сквозь слезы Ханна рассказывала сыну, как сильно его любит, делилась историей знакомства с его отцом. Кроме того, объясняла, что решение об усыновлении далось ей непросто, однако так будет лучше для него.

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"Я хотела, чтобы моё усыновление было открытым, чтобы мой сын всегда знал, чей он. Я не хотела, чтобы у него всю жизнь была кризис идентичности, а также, чтобы он думал, почему я отдала его", – добавила Ханна.



Ханна с сыном / Фото Hannah Mongie​

Мальчик не обделен вниманием ни одной из своих мам. Ведь Ханна регулярно посещает Таггарта и они постоянно общаются.