"Коли мені було приблизно 2,5 роки, а Аманді був 1 рік, нас забрали у мами й тата і передали до органів опіки", – розповіла Бріттані.

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Батько продовжував піклуватися за дівчатами, проте згодом Аманду забрала інша сім'я. Це було закрите усиновлення, тому дівчинці змінили ім’я. "Підростаючи, тато завжди казав, що у мене є сестра. Я мала з нею кілька фотографій та деякі нечіткі спогади", – додала Бріттані.

Дитячі фото / Фото Amanda Stiles

Батько продовжував піклуватися за Бріттані поки не помер. Тоді 10-річну дівчинку відправили до притулку, де вона жила до 17 років.

Подорослішавши, Бріттані намагалася знайти сестру, використовуючи фотографії з сімейного архіву та судові документи. Крім того, вона записала відео зі своєю історією, яку поширила у соціальних мережах.

Через деякий час їй написала колишня дівчина її вже покійного батька. Бріттані не була знайома з цією жінкою, проте її інформація допомогла знайти сторінку сестри в Facebook.

Я побачила її фото і моє серце шалено забилося. Ті ж пухнасті вії, той же ніс картоплею. На ній було багато макіяжу, але ми були дуже схожі,

– пригадала Бріттані.

Жінка відправила повідомлення сестрі та вперше за 25 років розлуки поспілкувалася з нею. Згодом відбулася довгоочікувана зустріч, на якій ніхто не міг стримати сліз. "Ці перші обійми – я ніколи не хотіла її відпускати. Сльози були просто нескінченні", – прокоментувала Аманда.

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Сестри зазначили, що нарешті не відчувають тієї порожнечі, яка завжди була в їх серці. "Ми кращі подруги й весь час дзвонимо одна одній. Я познайомилася з її близькими, а вона – з моїми", – додала Аманда.

Дивіться відео зустрічі сестер: