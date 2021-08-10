Старшая дочь помнит, как она собирала в мешки пустые банки из-под алкоголя и прятала их в мусорное ведро. Так делала их иметь до развода с отцом.

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Когда Кейси отключался, перебрав с алкоголем, Пресли старалась не думать об этом и списывала все на переутомление.

Я все время была в тревоге, потому что не хотела, чтобы брат и сестра видели эту часть его. Я чувствовала, что должна быть взрослой, когда мы были с ним. Будто моё дело защищать их,

– рассказала Пресли.

Своей историей девочка поделилась в эссе, которое она написала для ее класса английского языка. В одном из абзацев Пресли вспомнила, как возила родителей на вечеринки и надеялась, что в этот раз будет все иначе.

Я знала, что слишком большая доза алкоголя действует на человека. Я знала, что мой отец приезжал туда одним человеком, а ехал совсем другим,

– написала Пресли.

Известно, что Кейси начал пить еще в 14 лет. В 2018 году его зависимость была максимальной, когда мужчина сел пьяным за руль, не справился с управлением и разбил машину, в которой сидели двое его маленьких детей. Тогда никто не погиб, но авария помогла Кейси "проснуться".

Кейси с дочкой / Фото Фейсбук

Мужчина сразу записался на недельный курс лечения от алкоголизма. Кроме этого, провел еще 45 дней в реабилитационном центре. Кейси до сих пор не пьет и ведет подкаст, в котором рассказывает о том, как борется с зависимостью, что ему помогает.

"Когда я пил, я будто не жил. Я думал только о том, чтобы открыть новую бутылку пива. Теперь я здесь, я снова живу. Мы с детьми много общаемся – открыто и честно", — отметил Кейси.

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Отец отметил, что не мог сдержать слез из-за произведения дочери по теме его алкоголизма. "Я просто взвыл от боли. В нем была вся правда, как она есть. Наша реальность", — добавил Кейси.

Смотрите видео: как дочь написала произведение об отце