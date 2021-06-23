Согласно информации местных СМИ, Пэн Синь встретились с Чжао Линь во время обеда в 2013 году. Они поженились в течение трех месяцев уже в 2014 году открыли первый магазин.

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Название "Nayuki" – японская вариация интернет-псевдонима Пен, который звучит как "Naixue". Сейчас женщина отвечает за маркетинг и разработку продуктов, а Чжао контролирует управление и стратегии.



Пен Синь / Фото handout

Бренд пользуется спросом среди молодых потребителей, которые ищут новые и инновационные чайные напитки. Они часто сочетают такие ингредиенты, как свежие фрукты и различные начинки с традиционным чаем. Кроме того, компания предлагает свежеиспеченные изделия, такие как хлеб, пирожные и другие десерты.



Бизнес семьи / Фото Nayuki

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В 2021 году пара будет иметь состояние как минимум в размере 1,1 миллиарда долларов. Однако пресс-секретарь заявил, что компания не комментирует финансовое положение соучредителей.