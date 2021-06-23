Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, Пен Сінь зустрілися з Чжао Лінь під час обіду у 2013 році. Вони одружилися протягом трьох місяців і вже у 2014 році відкрили перший магазин.

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Назва "Nayuki" – японська варіація інтернет-псевдоніма Пен, який звучить як "Naixue". Зараз жінка відповідає за маркетинг та розробку продуктів, а Чжао контролює управління та стратегії.



Пен Сінь / Фото handout

Бренд має попит серед молодих споживачів, які шукають нові та інноваційні чайні напої. Вони часто поєднують такі інгредієнти, як свіжі фрукти та різні начинки з традиційним чаєм. Крім того, компанія пропонує свіжоспечені вироби, такі як хліб, тістечка та інші десерти.



Бізнес сім'ї / Фото Nayuki

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У 2021 році пара матиме статок щонайменше у розмірі 1,1 мільярда доларів. Проте прессекретар заявив, що фірма не коментує фінансове становище співзасновників.