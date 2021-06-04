Семья искала кольцо на протяжении многих лет. Рэнсом вместе с женой отправляли своих детей на "охоту" за украшением, однако все попытки были тщетны.

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"Наши дети выросли в поисках моего кольца. Мой сын, которому сейчас 51 год, всю жизнь думал, что это было ложью, чтобы их чем-то занять", – рассказал Рэнсом Джонс.

Он отметил, что думал о пропавшем кольце по крайней мере раз в неделю в течение этих 55 лет.

Я всегда был таким разочарованным, что потерял кольцо. Это был настоящий эмоциональный удар,

– вспомнил Рэнсом Джонс.

В 2006 году семья решила продать свой дом, однако новым владельцам Дагу и Саманте Кук рассказали об утраченном украшении.

Во время пандемии COVID-19, когда у семьи Кук появилось много свободного времени, они решили найти кольцо, используя металлоискатель. Каково же было их удивление, когда под слоем земли толщиной примерно 10 сантиметров они обнаружили кольцо с инициалами Рэнсома Джонса и датой "21 января 1966".

Кольцо Рэнсома / Фото Daily News Journal

Тогда Даг Кук разыскал семью Джонс и рассказал о своей находке, отметив, что хочет им ее отдать.

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"Это было очень эмоциональное событие – вернуть кольцо. После стольких лет оно снова на моем пальце. Обычно я не плачу, но на этот раз дал слабину. Это было одним из самых радостных переживаний в моей жизни", — вспомнил Рэнсом Джонс.