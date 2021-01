Ожидая появления ребенка, многие родители представляют, каким же он родится: начиная от цвета глаз, волос, заканчивая, какого роста будет во взрослом возрасте. Генетика может дать ответы на все эти вопросы.

Источник: Мой ребенок

Цвет глаз

Если у папы глаза темно-карие, а у мамы голубые, то у ребенка с большой вероятностью будут карие. Ген карих глаз является доминантным, то есть сильным, а голубой – рецессивным, то есть слабым.

Интересно Через какие запреты родителей у детей появляются комплексы: 6 вредных табу

Если у обоих родителей карие глаза, то вряд ли их ребенок родится с зелеными, серыми или голубыми глазами. Со временем они начнут темнеть, превращаясь в карие. Если же оба родителя имеют голубые глаза, то и малыш с большой долей вероятности будет иметь голубой оттенок глаз.



Цвет глаз / Фото The Fertility Institutes

Доминантный признак

Если хотя бы у одного из родителей есть ямочки на щеках, нос с горбинкой, большой, кривой или оттопыренные уши, то очень велика вероятность, что и у ребеночка будет эта особенность внешности. То, что люди почему-то считают недостатками, являются доминантными признаками и появляются у ребенка. Однако это касается только одной особенность, реже – двух.

Волосы

Ген темных волос перевешивает ген светлых, поскольку его пигмент является сильным. Если оба родителя – светлые, то ребенок тоже родиться блондином или светло-русыми. В случае, когда папа – яркий брюнет, а мама – блондинка, то волосы у ребенка будут темными или русыми.

Однако ребенок, родившийся от такой комбинации – темноволосым, в будущем может иметь светленького ребенка. Дети смешанных генов получают и сильный ген отца, и слабый матери. Позже, слабый ген может "объединиться" со слабым геном партнера, поэтому волосы будущего малыша могут быть светлыми.



Генетика / Фото Yahoo News

Кроме этого, ребенок может быть совсем не похожим на родителей, если унаследует "блуждающие гены" дальних родственников. Например, в семье шатенов может вдруг появиться рыжий малыш. Также бывают случаи, когда у белокожих родителей рождался темнокожий ребенок, если в роду даже несколько поколений назад были мулаты.

Волнистые или кудрявые волосы также считаются доминантным признаком. Скорее всего, он проявится у ребенка, если хотя бы у одного из родителей есть эта черта.

Рост и вес ребенка

Генетики утверждают, что рост ребенка – это среднее арифметическое роста обоих родителей. То есть: у мамы и папы, которые высокого роста – такие же дети, а у невысоких – низкие или среднего роста.

Однако малыш может значительно перерасти своих родителей, если занимается видами спорта, которые помогают вытянуться, например, баскетболом.

Почти у 40% людей склонность к полноте или худобе передается от родителей. Это может быть как маминым "наследием", так и папиным. Вот только склонность к стройности реже передается детям, чем склонность к набору веса.



Генетика по весу / Фото One More Cup of Coffee

Интеллект

Гены, отвечающие за когнитивные способности, содержащиеся в Х-хромосоме. Соответственно, если родится сын, он получит свой интеллект от матери. Дочери получают умственные способности от обоих родителей. Однако наследуется только 40% интеллекта, остальные ребенок выбирает в результате воспитания и обучения.

На кого похож малыш

Мальчики в основном похожи на мам, а девочки – на пап. Так происходит, потому что сыновья наследуют от матери только одну Х-хромосому, которая отвечает за внешние данные.

А во внешности дочери не все так однозначно, поскольку ребенок берет одну Х-хромосому от мамы и еще одну от отца, поэтому может быть похожей на обоих.

Важно Подросток комплексует из-за внешности: как помочь, а не навредить ребенку

Как понять, какой ген в семье является доминантным

Посмотрите семейные фото как матери, так и отца. Уделите внимание тому, какие черты чаще всего повторяются у родственников из поколения в поколение. Например, вьющиеся волосы, форма подбородка, форма скул, форма кончика носа и так далее. Эти черты будут доминантными и с большей вероятностью окажутся у будущего ребенка.